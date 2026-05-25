Elezioni comunali 2026 in provincia di Varese i risultati e i candidati sindaco
Nella provincia di Varese, cittadini di dieci Comuni sono andati alle urne domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo sindaco. Le operazioni di voto si sono concluse e sono in corso le procedure di scrutinio. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Non sono state segnalate irregolarità o problemi durante le giornate di voto.
Varese, 25 maggio 2026 – In provincia di Varese si sono recati alle urne i cittadini di dieci Comuni, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere un nuovo sindaco. Con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti. In Lombardia sono 93 le città alle amministrative. Ecco quali sono le realtà che hanno votato: Casorate Sempione; Gemonio; Golasecca; Gorla Maggiore; Laveno-Mombello; Lonate Ceppino; Luino; Masciago Primo; Origgio; Somma Lombardo. AFFLUENZA RISULTATI IN LOMBARDIA Casorate Sempione. Gemonio. Golasecca. Gorla Maggiore. Laveno Mombello. Lonate Ceppino. Luino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Somma - Confronto partecipato per i 4 candidati sindaco
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