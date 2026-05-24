In provincia di Varese, dieci Comuni sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali, con le votazioni che si sono svolte oggi e domani. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani, per eleggere i nuovi sindaci.

Varese, 24 maggio 2026 – In provincia di Varese vanno al voto dieci Comuni, oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere un nuovo sindaco. Con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti. In Lombardia sono 93 le città alle amministrative. Ecco quali sono: Casorate Sempione; Gemonio; Golasecca; Gorla Maggiore; Laveno-Mombello; Lonate Ceppino; Luino; Masciago Primo; Origgio; Somma Lombardo. Casorate Sempione. Gemonio. Golasecca. Gorla Maggiore. Laveno Mombello. Lonate Ceppino. Luino. Masciago Primo. Origgio. Somma Lombardo. Casorate Sempione. A Casorate Sempione sfida a due: l’uscente Dimitri Cassan i cerca il terzo mandato insieme alla squadra di 'Rinnovamento e tradizione', lo sfidante è Tiziano Marson con la lista 'Sogniamo Casorate'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Varese, urne aperte: i Comuni e i candidati sindaco

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