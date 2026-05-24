Il 24 e 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni comunali in cinque Comuni della provincia di Cremona. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 il secondo. Sono in corsa i candidati sindaco e le liste che li sostengono. Le consultazioni riguardano le amministrazioni locali di questi Comuni, con il voto degli elettori iscritti nelle rispettive liste elettorali.

Cremona, 24 maggio 2026 – In provincia di Cremona sono cinque i Comuni chiamati al voto per le elezioni comunali del 24 (dalle 7 alle 23) e 25 maggi o (dalle 7 alle 15). Sono tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, quindi non rischiano di andare al ballottaggio nel fine settimana del 7 e 8 giugno. Ecco quali sono: Corte de’ Frati, Persico Dosimo, Rivolta d’Adda, Soncino e Volongo. Tra questi, solo due superano la soglia dei 5mila residenti (censimento 2021): Rivolta d’Adda, con 8.137 abitanti, e Soncino, che ne conta 7.507. Gli altri tre rientrano invece nella fascia dei piccoli comuni. Corte de’ Frati. Persico Dosimo. Rivolta d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Cremona, urne aperte: i Comuni e i candidati sindaco

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Alessandra Di Benedetto candidata | Rivolta Civica – Rivolta dAdda 2026

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