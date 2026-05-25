Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in undici Comuni della provincia di Pavia. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23, poi dalle 7 alle 15. I cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci. I risultati ufficiali sono stati comunicati nelle ore successive. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante le operazioni di voto.

Pavia, 25 maggio 2026 – Domenica 24 (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15), in undici Comuni della provincia di Pavia, i cittadini sono stati chiamate alle urne per scegliere il nuovo sindaco. In questa tornata elettorale, il sistema di voto ha previsto un turno unico per i Comuni con meno di 15mila abitanti, mentre nei centri più popolosi si potrà andare al ballottaggio se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno. Il ballottaggio è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Lombardia s ono stati chiamati alle urne i cittadini di 93 Comuni. Le città che hanno scelto il nuovo primo cittadino: Battuda; Gravellona Lomellina; Miradolo Terme; Mortara; Pieve del Cairo; Pizzale; Silvano Pietra; Vellezzo Bellini; Vigevano; Vistarino; Voghera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Pavia, i risultati e i sindaci eletti

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Elezioni comunali, a Pieve del Cairo si ripresenta solo il sindaco: c'è il rischio del quorum

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