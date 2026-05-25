elezioni comunali 2026 in provincia di milano i risultati e i sindaci eletti

Nove comuni della provincia di Milano hanno eletto i nuovi sindaci nelle elezioni comunali svoltesi domenica 24 e lunedì 25 maggio. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 nella prima giornata e dalle 7 alle 15 nel secondo. I risultati sono stati ufficializzati nel tardo pomeriggio di oggi. I sindaci eletti prenderanno ufficialmente servizio nei prossimi giorni. Le consultazioni hanno coinvolto diverse forze politiche e liste civiche presenti sul territorio.

Milano, 25 maggio 2026 – In nove Comuni della Città metropolitana di Milano si è andati al voto per eleggere il nuovo sindaco, domenica 24 ( dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone. In Lombardia sono stati chiamati alle urne i cittadini di 93 Comuni. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda i cinque Comuni superiori a 15mila abitanti oppure quelli dove al primo turno i primi due candidati arrivano in parità, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. AFFLUENZA RISULTATI IN LOMBARDIA Baranzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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