Nel weekend e nella giornata di oggi, due comuni della provincia di Lodi hanno svolto le elezioni comunali. Le urne sono state aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini sono stati chiamati a votare per eleggere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali. I risultati ufficiali sono stati comunicati nelle ore successive alla chiusura delle urne.

Lodi, 25 maggio 2026 – In provincia di Lodi, a differenza di molte altre province lombarde, sono andati al voto solo due comuni, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Si tratta di realtà molto piccole: entrambe non raggiungono i 3 mila abitanti complessivi, ben al di sotto della soglia dei 15 mila. In Lombardia sono stati chiamati alle urne i cittadini di 93 Comuni. I comuni che hanno scelto un nuovo sindaco sono Borgo San Giovanni e Merlino. AFFLUENZA I RISULTATI IN LOMBARDIA Borgo San Giovanni. Merlino. Borgo San Giovanni. Borgo San Giovanni vede come sindaco uscente Moira Rebughini, eletta il 20 e 21 settembre 2020, che non si ricandiderà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Lodi, i risultati e i sindaci eletti

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