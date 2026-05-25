Elezioni comunali 2026 in provincia di Lodi i risultati e i sindaci eletti

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel weekend e nella giornata di oggi, due comuni della provincia di Lodi hanno svolto le elezioni comunali. Le urne sono state aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini sono stati chiamati a votare per eleggere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali. I risultati ufficiali sono stati comunicati nelle ore successive alla chiusura delle urne.

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Lodi, 25 maggio 2026 – In  provincia di Lodi, a differenza di molte altre province lombarde, sono andati al voto  solo due comuni, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e  oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Si tratta di realtà molto piccole: entrambe non raggiungono i 3 mila abitanti complessivi, ben al di sotto della soglia dei 15 mila. In Lombardia sono stati chiamati alle urne i cittadini di 93 Comuni.  I comuni che hanno scelto un nuovo sindaco sono  Borgo San Giovanni e Merlino. AFFLUENZA I RISULTATI IN LOMBARDIA Borgo San Giovanni. Merlino. Borgo San Giovanni. Borgo San Giovanni vede come sindaco uscente Moira Rebughini, eletta il 20 e 21 settembre 2020, che non si ricandiderà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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