elezioni comunali 2026 in provincia di cremona i risultati e i sindaci eletti

In provincia di Cremona si sono svolte le elezioni comunali il 24 e il 25 maggio 2026 in cinque Comuni. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 il secondo. I risultati ufficiali indicano i sindaci eletti in ciascun Comune. L’affluenza alle urne e i dettagli sui candidati non sono stati ancora comunicati.

Cremona, 25 maggio 2026 – In provincia di Cremona si è votato in cinque i Comuni per le elezioni comunali del 24 (dalle 7 alle 23) e 25 maggi o (dalle 7 alle 15). Sono tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, quindi non rischiano di andare al ballottaggio nel fine settimana del 7 e 8 giugno. In Lombardia sono stati chiamati alle urne i cittadini di 93 Comuni. Ecco quali sono le realtà che hanno scelto il loro nuovo sindaco: Corte de’ Frati, Persico Dosimo, Rivolta d’Adda, Soncino e Volongo. Tra questi, solo due superano la soglia dei 5mila residenti (censimento 2021): Rivolta d’Adda, con 8.137 abitanti, e Soncino, che ne conta 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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