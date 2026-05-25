Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in dieci Comuni della provincia di Como. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 7 alle 23 nella prima giornata e dalle 7 alle 15 nel secondo giorno. Sono stati eletti i nuovi sindaci e sono stati confermati o cambiati i consigli comunali. I risultati ufficiali sono stati pubblicati nelle ore successive.

Como, 25 maggio 2026 – Sono dieci i Comuni della provincia di Como che sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Si tratta esclusivamente di centri sotto i 15mila abitanti, dove non è previsto il ballottaggio, fissato invece per il 7 e 8 giugno solo nei comuni sopra tale soglia. In Lombardia, complessivamente, si è votato in 93 Comuni. Tra i Comuni comaschi, due sono tornati al voto non per la naturale scadenza del mandato ma per vicende politiche interne. Si tratta di Guanzate e Cerano d’Intelvi, dove le amministrazioni sono cadute anticipatamente a seguito di crisi amministrative e dimissioni che hanno portato al commissariamento degli enti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Como, i risultati e i sindaci eletti

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