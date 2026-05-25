Elezioni Comunali 2026 il centrosinistra stravince in alcuni comuni chiave

In alcuni comuni chiave, il centrosinistra ha ottenuto vittorie nette alle elezioni comunali del 2026. A Arzano, Vitagliano ha conquistato il seggio, mentre a Ercolano Garzia e a Melito Pellecchia sono stati eletti rispettivamente come rappresentanti del centrosinistra. Questi risultati evidenziano un’affermazione significativa in queste località rispetto alle tornate precedenti. Le vittorie sono state caratterizzate da percentuali di consenso molto alte rispetto agli avversari.

Centrosinistra a valanga in una serie di comuni ‘chiave’ al voto. Affermazione nettissima quella di Vitagliano ad Arzano, così come quelle di Garzia ad Ercolano e Pellecchia a Melito. Veri e propri plebisciti, poi, per Schiattarella a Mugnano e Carbone a San Giorgio a Cremano, che superano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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