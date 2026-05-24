Elezioni comunali in Campania urne aperte in 88 Comuni | sfide chiave ad Avellino e Salerno

Da 2anews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Campania si vota in 88 Comuni per le elezioni comunali. Le urne sono aperte per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Le sfide principali riguardano le città di Avellino e Salerno, dove si concentrano le candidature più rilevanti. La giornata di voto si svolge senza particolari intoppi, con l’affluenza che viene monitorata in tempo reale. I risultati sono attesi nelle prossime ore.

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Giornata di voto in Campania per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 88 Comuni. Sono 26 i centri con oltre 15mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio. Attenzione puntata soprattutto sulle sfide di Avellino, Salerno e diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli. Urne aperte da questa mattina in tutta la Campania per le elezioni amministrative che coinvolgono 88 Comuni chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli comunali. Nei 26 centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti si potrà andare al ballottaggio tra due settimane nel caso in cui nessun candidato riesca a superare il 50% dei voti al primo turno. 🔗 Leggi su 2anews.it

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