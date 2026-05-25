Elezioni comunali 2026 | i risultati di tutti i Comuni salernitani la diretta dello spoglio

Dalle 15 di oggi è iniziato lo spoglio dei voti in Salerno e in altri 20 comuni della provincia, in occasione delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. I risultati riguardano tutte le amministrazioni comunali coinvolte e vengono aggiornati in tempo reale. La procedura si svolge in queste ore, con le schede che vengono analizzate per determinare i nuovi sindaci e le rispettive assemblee.

E' in corso, dalle 15 di oggi, lo spoglio a Salerno e in altri 20 comuni della provincia in occasione delle amministrative del 24 e del 25 maggio. A Salerno ha votato il 63,43% dei cittadini, in provincia il 66,05%. Di seguito, i risultati in tutti Comuni chiamati a rinnovare il sindaco e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

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