Elezioni comunali 2026 i dati sul voto | l' affluenza definitiva nel novarese e Vco

I seggi per le elezioni comunali sono stati chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, in 11 comuni tra il novarese e il Vco. Le urne sono rimaste aperte per circa dieci ore, permettendo ai cittadini di esprimere il loro voto. La giornata ha visto la partecipazione degli elettori alle urne, con i dati sull’affluenza definitiva ancora in fase di elaborazione. Nessun altro dettaglio sui risultati o sui numeri di affluenza è stato comunicato finora.

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i seggi per le elezioni comunali negli 11 comuni del novarese e Vco chiamati a eleggere il nuovo sindaco.I dati del novareseGli elettori si sono recati alle urne ieri, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e oggi, lunedì 25, dalle 7 alle 15. In. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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