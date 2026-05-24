Elezioni comunali 2026 | i dati sull' affluenza alle 12 nel novarese e nel Vco

Alle 12, l’affluenza alle urne nei 11 comuni tra Novarese e Vco è variata: in alcuni paesi ha superato il 10%, in altri si ferma sotto il 5%. Nessuna località ha ancora raggiunto il 20%. L’afflusso si concentra principalmente nelle zone centrali, mentre nelle periferie si registra una partecipazione più bassa. Nessun dato ufficiale indica ancora quale municipio abbia registrato il maggior numero di elettori.

Sono 11 i comuni chiamati al voto tra la provincia di Novara e quella del Vco per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali.Nel novarese l'unico centro con più di 15mila abitanti è Trecate, dove si torna alle urne in anticipo a causa del commissariamento del comune seguito alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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