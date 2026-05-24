Elezioni comunali 2026 | al via il voto nel novarese e Vco

Da novaratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono 11 i comuni tra la provincia di Novara e il Vco che si recheranno alle urne nel 2026 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Le elezioni sono state ufficialmente aperte e si svolgeranno nel corso dell’anno. La consultazione riguarda sia i centri più grandi che alcuni piccoli comuni della zona. Le date precise delle votazioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

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Sono 11 i comuni chiamati al voto tra la provincia di Novara e quella del Vco per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Nel novarese l'unico centro con più di 15mila abitanti è Trecate, dove si torna alle urne in anticipo a causa del commissariamento del comune seguito alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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