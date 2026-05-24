Elezioni comunali 2026 | al via il voto nel novarese e Vco

Sono 11 i comuni tra la provincia di Novara e il Vco che si recheranno alle urne nel 2026 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Le elezioni sono state ufficialmente aperte e si svolgeranno nel corso dell’anno. La consultazione riguarda sia i centri più grandi che alcuni piccoli comuni della zona. Le date precise delle votazioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

Sono 11 i comuni chiamati al voto tra la provincia di Novara e quella del Vco per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Nel novarese l'unico centro con più di 15mila abitanti è Trecate, dove si torna alle urne in anticipo a causa del commissariamento del comune seguito alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali 2026: c'è la data

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, tutti i comuni del Vco al votoIl 24 e 25 maggio, cinque comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; Notizie - Guida al voto - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026; Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto.

Elezioni comunali 2026, Senigallia al voto: sfida tra i tre candidati sindaci Binci, Olivetti, Romano x.com

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Comunali 2026, oggi e domani si vota in 894 ComuniElezioni comunali 2026, ci siamo. Tra oggi, 24 maggio, e domani, 25 maggio, sono 894 i Comuni al voto in Italia. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila ... lapresse.it

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Venezia sfida tra Martella e Venturini, Vincenzo De Luca ci riprova a SalernoI risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it