Elezioni comunali 2026 ecco chi sono i quattro sindaci eletti oggi in provincia di Terni
Oggi si sono svolte le elezioni amministrative in quattro comuni della provincia di Terni. Due sindaci sono stati confermati alla guida dei rispettivi comuni e due sono stati eletti per la prima volta. Le consultazioni hanno riguardato Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove, con i risultati definitivi che confermano o eleggono i nuovi primi cittadini. Le elezioni hanno coinvolto le rispettive liste e candidati in corsa.
Due conferme e altrettante novità: ecco come sono andate le elezioni amministrative 2026 nei quattro comuni chiamati al voto in provincia di Terni, ossia Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Si comincia, in ordine alfabetico, dalla “A” di astensionismo. Come ormai da tradizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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