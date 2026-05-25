Elezioni comunali 2026 | chiuse le votazioni Per gli exit poll Venturini è avanti | DIRETTA

Le elezioni comunali di Venezia si sono concluse alle 15 di ieri, con le votazioni per il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Secondo gli exit poll, il candidato Venturini sarebbe in vantaggio. I risultati ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni. Le urne sono state aperte il 24 e il 25 maggio.

Si sono concluse alle 15 le elezioni comunali del 24 e 25 maggio per il nuovo sindaco e il consiglio comunale a Venezia. In provincia si è votato anche a Torre di Mosto e Cavallino Treporti. Alle 15 si sono chiuse le urne e sono iniziate le operazioni di spoglio. Su questa pagina gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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