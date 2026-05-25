Elezioni comunali 2026 | chiuse le votazioni al via lo spoglio | DIRETTA

Le elezioni comunali a Venezia si sono concluse il 25 maggio con la chiusura delle urne. È iniziato lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. I seggi sono stati aperti il 24 maggio e sono rimasti aperti fino al giorno successivo. Le operazioni di scrutinio sono in corso e i risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Si sono concluse le elezioni comunali del 24 e 25 maggio per il nuovo sindaco e il consiglio comunale a Venezia. In provincia si è votato anche a Torre di Mosto e Cavallino Treporti. Alle 15 si sono chiuse le urne, quindi sono iniziate le operazioni di spoglio. Su questa pagina gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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