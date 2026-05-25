Elezioni comunali 2026 | anche a Vinzaglio rieletto il sindaco uscente Giuseppe Olivero

Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi a Vinzaglio. I cittadini hanno confermato alla guida del Comune il sindaco uscente, Giuseppe Olivero, che ha ottenuto più del 70% dei voti. La sua rielezione rappresenta la volontà di mantenere la stessa amministrazione per il prossimo mandato. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Vinzaglio, dove i cittadini hanno scelto la continuità riconfermando il sindaco uscente Giuseppe Olivero con oltre il 70% dei voti.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per eleggere il nuovo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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