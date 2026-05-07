Elezioni comunali 2026 a Vinzaglio sfida a due per la poltrona da sindaco

Alle prossime elezioni comunali di Vinzaglio, previste per il 24 e 25 maggio, si confronteranno due candidati. Da un lato c’è il sindaco uscente, che guida una lista civica, mentre dall’altro c’è un ex primo cittadino sostenuto da un progetto politico diverso. La competizione si presenta come una sfida tra le due figure di rilievo del paese, con un solo obiettivo di ottenere il supporto degli elettori.

Sarà una sfida a due, quella delle elezioni comunali di Vinzaglio.Domenica 24 e lunedì 25 maggio a sfidarsi saranno il sindaco uscente Giuseppe Olivero, con la lista civica "Per Vinzaglio", e l'ex primo cittadino Gian Mauro Paderno, sostenuto dal progetto "Rinnovamento e Sviluppo".Le liste e i.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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