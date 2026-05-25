Elezioni comunali 2026 | a Vaprio d' Agogna rieletto il sindaco uscente Silvano Mellone

Oggi, alle 15, si sono chiusi i seggi delle elezioni comunali a Vaprio d'Agogna. Il sindaco uscente, Silvano Mellone, è stato rieletto. La consultazione si è svolta regolarmente e senza incidenti. Gli elettori hanno votato per scegliere il nuovo consiglio comunale e confermare o meno Mellone nella carica di primo cittadino. I primi risultati saranno diffusi nelle prossime ore.

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Vaprio d'Agogna i seggi per le elezioni comunali.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i consigli comunali. A Vaprio d'Agogna l'unico candidato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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