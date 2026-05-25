Nelle elezioni comunali del 2026, l’affluenza alle urne è risultata in calo rispetto alle precedenti consultazioni. In 894 Comuni italiani, le liste si sono presentate per eleggere sindaco, giunta e consiglio comunale. La sfida ha coinvolto forze di destra e sinistra, con una partecipazione più bassa rispetto al passato. Le urne sono state aperte in diverse regioni del Paese, coinvolgendo cittadini di tutte le età. I risultati definitivi saranno comunicati nei prossimi giorni.

Le elezioni Comunali 2026 hanno visto scendere in campo le liste per decidere del rinnovo del sindaco, di giunta e consiglio di 894 città e paesi italiani, da Nord a Sud. Ma le elezioni Amministrative 2026 hanno anche un innegabile sapore politico: il centrosinistra punta su di loro per testare un eventuale effetto traino in vista della ripartenza per l’imminente campagna elettorale, mentre il centrodestra le valuta per testare la tenuta del proprio appeal, pur considerando il fatto che pezzi della coalizione non godono di grande radicamento su tutto il territorio nazionale. Affluenza. Rispetto alle precedenti elezioni Comunali, relativamente alla tornata di ciascun Comune, l’affluenza della prima giornata di voto è stata nettamente inferiore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Elezioni Comunali 2026, affluenza in calo nella sfida fra destra e sinistra in 894 Comuni

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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