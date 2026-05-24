Elezioni comunali l' affluenza alle 23 | tutti i comuni tranne uno in calo

Notizia in breve

Alle 23 di domenica si sono chiuse le urne nei dieci Comuni della provincia di Genova coinvolti nelle elezioni amministrative. In tutti i centri, tranne uno, si è registrato un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. La partecipazione complessiva è risultata inferiore rispetto alle consultazioni passate in ciascun Comune. I dati relativi alle percentuali di affluenza saranno resi disponibili nelle prossime ore.