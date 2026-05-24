Elezioni comunali l' affluenza alle 23 | tutti i comuni tranne uno in calo
Alle 23 di domenica si sono chiuse le urne nei dieci Comuni della provincia di Genova coinvolti nelle elezioni amministrative. In tutti i centri, tranne uno, si è registrato un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. La partecipazione complessiva è risultata inferiore rispetto alle consultazioni passate in ciascun Comune. I dati relativi alle percentuali di affluenza saranno resi disponibili nelle prossime ore.
Urne chiuse alle 23 di domenica nei dieci Comuni della città metropolitana di Genova chiamati al voto per le elezioni amministrative. I seggi riapriranno lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.Intanto arrivano i dati definitivi della prima giornata di voto. L’affluenza media nel territorio provinciale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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