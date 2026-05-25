Elezioni comunali 2026 affluenza | a Reggio Calabria alle 15 ha votato il 65,10%

Alle 15, a Reggio Calabria, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 65,10%. I seggi sono stati chiusi e ora si aspettano i risultati delle elezioni comunali del 2026. Le operazioni di voto si sono concluse, e si procederà con lo scrutinio per eleggere il nuovo sindaco, i membri del consiglio comunale e i rappresentanti delle cinque circoscrizioni cittadine.

Seggi definitamente chiusi a Reggio Calabria. Adesso la parola tocca alle urne che decreteranno il nuovo sindaco, i componenti del consiglio comunale, i presidenti e i consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine. Alla chiusura dei seggi sono partite nell'immediato le operazioni di spoglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Comunali '26: Analisi dell'affluenza, Chi sta votando

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