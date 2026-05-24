Elezioni comunali 2026 affluenza | a Reggio Calabria alle 12 ha votato il 13,11%

Alle 12, a Reggio Calabria, ha votato il 13,11% degli aventi diritto. È iniziata la prima giornata di elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco, i membri del consiglio comunale e i rappresentanti delle cinque circoscrizioni. Gli elettori si sono recati ai seggi per esprimere le proprie preferenze, mentre le operazioni di voto proseguiranno fino alla chiusura prevista. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità fino a questo momento.

Prima giornata di voto per Reggio Calabria, chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco, i componenti del consiglio comunale, i presidenti e i consiglieri delle cinque circoscrizioni del territorio cittadino.Sono 142.487 gli elettori chiamati al voto nelle 196 sezioni, (quattro quelle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Comunali '26: Analisi dell'affluenza, Chi sta votando

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