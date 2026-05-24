Elezioni comunali 2026 affluenza | a Reggio Calabria alle 19 ha votato il 36,26%

Notizia in breve

Alle 19, alle elezioni comunali di Reggio Calabria, l’affluenza alle urne era del 36,26%. Le 196 sezioni elettorali sono ancora aperte e si vota per il rinnovo del sindaco, del consiglio comunale e dei presidenti e consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine. La consultazione è in corso e i seggi rimangono aperti fino alla chiusura prevista. I dati sull’affluenza si riferiscono alle ore 19 di oggi.