Elezioni comunali 2026 affluenza | a Reggio Calabria alle 19 ha votato il 36,26%
Alle 19, alle elezioni comunali di Reggio Calabria, l’affluenza alle urne era del 36,26%. Le 196 sezioni elettorali sono ancora aperte e si vota per il rinnovo del sindaco, del consiglio comunale e dei presidenti e consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine. La consultazione è in corso e i seggi rimangono aperti fino alla chiusura prevista. I dati sull’affluenza si riferiscono alle ore 19 di oggi.
Urne ancora aperte nelle 196 sezioni elettorali di Reggio Calabria dove si vota per il rinnovo del sindaco, dei componenti del consiglio comunale e per la scelta dei presidenti e dei consiglieri delle cinque circscrizioni cittadine. Affluenza ancora in aumento. Secondo i dati diffusi da Eligendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Comunali '26: Analisi dell'affluenza, Chi sta votando
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Elezioni comunali 2026, affluenza: a Reggio Calabria alle 12 ha votato il 13,11%
Amministrative 2026, l'affluenza alle 19: Messina al 35%, Reggio Calabria e Crotone al 36%Alle ore 19, nelle elezioni comunali del 24-25 maggio, l’affluenza in Calabria si attestava al 36,26% a Reggio Calabria e al 35,78% a Palmi.
Temi più discussi: L’attesa è finita, Reggio al voto decide il suo nuovo sindaco: occhi puntati sull’affluenza · ilreggino.it; Elezioni Reggio Calabria 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio; Elezioni comunali: da Venezia alle città dello Stretto, candidati e sfide chiave; Elezioni amministrative: oggi e lunedì al voto in 894 comuni, 18 sono capoluogo.
Elezioni comunali 2026, si vota dalle 7 alle 23. Alle 12 affluenza poco sotto il 15%. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati (di cui 18 capoluoghi) per una tornata elettorale facebook
Elezioni Comunali, boom di votanti a Reggio Calabria: affluenza delle 19 in forte crescita rispetto al 2020, si potrebbe superare il 70% | DATIA Reggio Calabria si registra un vero e proprio boom di votanti. L’affluenza alle urne alle ore19:00 consegna un quadro chiaro, con un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto alle elezioni de ... strettoweb.com
Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: affluenza al 34,5% alle 19: Salerno al 34,3, Venezia si ferma al 31,31I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it