Un ex avvocato di Sempio ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Vigevano, in un contesto che coinvolge anche il caso di Garlasco e il relativo interesse mediatico. La notizia si inserisce in un quadro di eventi che continuano a suscitare attenzione pubblica. La candidatura si aggiunge alle vicende giudiziarie e alle discussioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi nella zona.

Le sorprese non finiscono mai quando si parla del delitto di Garlasco e del circo mediatico che ruota attorno. L’ultima notizia nulla c’entra con le indagini e la cronaca giudiziaria ma investe, invece, la politica: Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, diventato in poche settimane un irriverente volto tv, correrà alle prossime elezioni amministrative a Vigevano, in provincia di Pavia, dove vive e lavora. L’avvocato 74enne, “congedato” dallo stesso Sempio dopo una serie di discutibile dichiarazioni, tra cui l’ospitata a Falsissimo con Fabrizio Corona, sarà infatti il candidato sindaco per Democrazia Sovrana Popolare, il partito di Marco Rizzo, volto storico della sinistra italiana e convinto comunista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Lovati, le sorprese non finiscono mai: l’ex avvocato di Sempio si candida a sindaco di Vigevano

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Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano. L'ex avvocato di Andrea Sempio correrà per Democrazia Sovrana Popolare #ANSA x.com