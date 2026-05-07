A Vaprio d’Agogna, il sindaco si presenterà alle elezioni senza avversari, con una corsa che potrebbe essere decisa dal raggiungimento del 40% dei consensi. La lista Nuovi Orizzonti sostiene il candidato, che dovrà ottenere una percentuale significativa per confermare il suo mandato. La mancanza di altri candidati rende più semplice il percorso, ma solleva anche domande sulla partecipazione democratica e sulla validità del risultato.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che sosterranno la lista Nuovi Orizzonti?. Come influirà l'assenza di avversari sulla legittimità del sindaco?. Quanto consenso deve ottenere Mellone per confermare il mandato?. Cosa accadrà se l'affluenza non raggiungerà la soglia del 40%?.? In Breve Votazioni previste il 24 maggio dalle 7 alle 23 e il 25 maggio fino alle 15.. La lista Nuovi Orizzonti include Agazzone, Bogogna, Chianese, Obezzi, Poletti, Rossari e Vandone.. Riconferma legata al raggiungimento del 40% dei voti degli elettori partecipanti.. Il voto determinerà la gestione dei servizi pubblici e del territorio di Vaprio d'Agogna.. Silvano Mellone si candida alla rielezione come sindaco di Vaprio d’Agogna il 24 e il 25 maggio con la lista civica Nuovi Orizzonti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaprio d’Agogna: Mellone solo alle urne, il test del 40% per il sindaco

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