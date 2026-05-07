Elezioni comunali 2026 a Vaprio d' Agogna corsa solitaria per il sindaco uscente unico candidato

A Vaprio d'Agogna si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, con il sindaco uscente che si presenta come unico candidato. Non sono stati annunciati altri nomi in corsa per la carica di primo cittadino in questa tornata elettorale. La campagna si svolgerà senza sfidanti ufficiali, rendendo il percorso elettorale più lineare rispetto ad altre occasioni.

A Vaprio d'Agogna è solo uno il candidato sindaco in corsa per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.A scendere in campo è il primo cittadino uscente Silvano Mellone, sostenuto dalla lista civica "Nuovi Orizzonti". Per essere rieletto, al sindaco attuale basterà che si rechi al voto almeno il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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