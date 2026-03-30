A Trecate, dopo periodi di tensioni e discussioni, il Centrodestra ha confermato la candidatura unitaria per le elezioni comunali del 2026. Nei giorni scorsi, i segretari provinciali di alcuni partiti hanno diffuso una nota stampa in cui si annuncia che la coalizione si presenta compatta, evitando divisioni interne e rafforzando la propria posizione in vista della prossima consultazione elettorale.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con un comunicato stampa, hanno annunciato che saranno alleati nel sostengo al candidato sindaco Roberto Minera Dopo diversi bisticci e un po' di caos è tornata la calma. Con una nota stampa diramata nei giorni scorsi, i segretari provinciali Angelo Tredanari, Massimo Giordano e Diego Sozzani, hanno comunicato ufficialmente che a Trecate il Centrodestra corre unito. E così, rispettivamente Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia (che aveva già espresso il suo appoggio) sono in modo ufficiale a sostegno del candidato sindaco Roberto Minera. "Il Centrodestra si presenta alle prossime elezioni amministrative di Trecate compatto e con le idee chiare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Elezioni comunali 2026, come a Trecate il Centrodestra ha fatto di nuovo la pace

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