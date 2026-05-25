Elezioni comunali 2026 | a Stresa vince Luca Gemelli

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Stresa, dove i cittadini hanno eletto sindaco Luca Gemelli, giornalista e agente di viaggio, candidato della lista "Stresa Civica".Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 5 comuni del Vco per eleggere il nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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