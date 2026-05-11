Elezioni comunali 2026 | a Stresa sono tre i candidati sindaco

Sarà una sfida a tre quella delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Stresa.In campo, per la fascia tricolore da sindaco, ci sono Andrea Fasola Ardizzoia, attuale consigliere di minoranza sostenuto dalla lista "Fasola Ardizzoia Sindaco", il giornalista Luca Gemelli con la lista “Stresa Civica.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Elezioni comunali 2026, sono due i candidati sindaco a CrevoladossolaSarà una sfida a due quella delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Crevoladossola.

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Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit