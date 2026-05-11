Elezioni comunali 2026 | a Stresa sono tre i candidati sindaco

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà una sfida a tre quella delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Stresa.In campo, per la fascia tricolore da sindaco, ci sono Andrea Fasola Ardizzoia, attuale consigliere di minoranza sostenuto dalla lista "Fasola Ardizzoia Sindaco", il giornalista Luca Gemelli con la lista “Stresa Civica.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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