Elezioni 2026 alle 12 affluenza più alta ad Alì Terme

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12, alle urne in diciassette comuni del Messinese, con il massimo afflusso di elettori registrato ad Alì Terme. I seggi sono aperti dalle 7 e resteranno aperti fino alle ore 23. In questa tornata elettorale si rinnova anche l’amministrazione del capoluogo. I cittadini sono chiamati a esprimere il loro voto per le amministrative 2026, con le operazioni di voto in corso in tutte le località coinvolte.

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Seggi aperti dalle 7 anche negli altri diciassette comuni del Messinese chiamati al rinnovo delle amministrazioni con il capoluogo. Nei due Centri più grandi al voto, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, non si sono registrati particolari problemi. Sono in corso le elezioni pure ad Alì Terme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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