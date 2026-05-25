Elezioni comunali 2026 | a Novate Mezzola si sceglie la via della continuità
A Novate Mezzola gli elettori hanno riconfermato il sindaco uscente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante sulla sua avversaria. La consultazione ha visto una netta preferenza per il mantenimento della guida attuale, con il primo cittadino che ha prevalso in modo consistente rispetto al candidato sfidante. La vittoria rappresenta una conferma della continuità amministrativa per il paese valchiavennasco.
Sceglie la via della continuità Novate Mezzola: gli abitanti del paese valchiavennasco hanno infatti confermato la fiducia al sindaco uscente Fausto Nonini che si è imposto largamente, in questa tornata elettorale, sul suo sfidante Patrizio Libera.I risultatiNonini, alla guida della lista civica. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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