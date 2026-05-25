Elezioni comunali 2026 | a Novate Mezzola si sceglie la via della continuità

Notizia in breve

A Novate Mezzola gli elettori hanno riconfermato il sindaco uscente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante sulla sua avversaria. La consultazione ha visto una netta preferenza per il mantenimento della guida attuale, con il primo cittadino che ha prevalso in modo consistente rispetto al candidato sfidante. La vittoria rappresenta una conferma della continuità amministrativa per il paese valchiavennasco.