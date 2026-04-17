Novate Mezzola | negato il permesso di ricerca mineraria in località Ganda Grossa

Nel luglio 2025, la società Novate Mineraria S.r.l. ha richiesto un permesso di ricerca mineraria nella località Ganda Grossa, con l’obiettivo di individuare terre rare, come allanite e monazite, e feldspato. La richiesta è stata respinta e il permesso non è stato concesso. La decisione è stata comunicata alle parti interessate senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Nel mese di luglio 2025, la società Novate Mineraria S.r.l. ha presentato un’istanza per l’ottenimento di un permesso di ricerca mineraria finalizzato a verificare la presenza di materie prime critiche e strategiche, in particolare terre rare (REE) quali allanite e monazite, oltre al feldspato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Novate Mezzola, muri del cimitero imbrattati: individuato il responsabileIl sindaco, Fausto Nonini, dichiara: “Siamo soddisfatti che l’impianto di videosorveglianza, recentemente realizzato, si sia rivelato determinante... Permesso di soggiorno negato. Il Tar: "L’errore materiale non rende l’istanza irricevibile"GROSSETO Una migliore gestione dell’immigrazione, probabilmente, passa anche da regole chiare e iter burocratici più snelli, che non si impiglino... Approfondimenti e contenuti Novate Mezzola, il caso: Non sfolliamo i residenti per avere una cava in piùSi è svolta la Conferenza dei servizi: il sindaco Nonini e il geologo hanno ribadito l’opposizione a un nuovo polo estrattivo Novate Mezzola (Sondrio) - Nei giorni scorsi si è svolta la tanto attesa ... ilgiorno.it Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola: assolti i proprietariNovate Mezzola (Sondrio) – Gli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, permangono nei terreni e nella falda acquifera. Dopo una lunga e tormentata vicenda giudiziaria, a sei anni dalla prima udienza ... ilgiorno.it