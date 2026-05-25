Il 24 e 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Mantova e in cinque comuni della provincia. Le urne sono state aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono stati eletti i nuovi sindaci di questi territori. I risultati ufficiali sono stati comunicati nelle ore successive allo scrutinio. La consultazione ha riguardato le amministrative di un anno non specificato. Nessuna informazione sui nomi dei candidati o sui dati di affluenza.

Mantova, 25 maggio 2026 – Domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) Mantova e cinque Comuni della provincia sono andati al voto per eleggere il nuovo sindaco. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno. In totale, in Lombardia, sono 93 i Comuni coinvolti in questa tornata elettorale. I Comuni alle urne per votare il nuovo primo cittadino sono stati: C astel d'Ario, Curtatone, Gazzuolo, Mantova, Monzambano e Viadana. AFFLUENZA I RISULTATI IN LOMBARDIA Mantova. Castel d’Ario. Curtatone. Gazzuolo. Monzambano. Viadana. Mantova. A Mantova, dopo undici anni lascia Mattia Palazzi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Mantova e provincia: i risultati e i sindaci eletti

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Elezioni amministrative, la guida al voto

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