Elezioni comunali 2026 anche a Invorio sono due i candidati sindaco

Sono due anche a Invorio i candidati sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.A sfidarsi saranno il sindaco uscente Flavio Pelizzoni, con la lista "Insieme per Invorio e frazioni", e l'ex primo cittadino e attuale consigliere di minoranza Roberto Del Conte, sostenuto dalla lista.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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