Elezioni comunali 2026 | a Garbagna Novarese rieletto Fabiano Trevisan

A Garbagna Novarese, gli elettori hanno confermato alla guida del paese il sindaco uscente, Fabiano Trevisan. I seggi si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, e il risultato ha visto la sua rielezione.

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Garbagna Novarese, dove gli elettori hanno riconfermato alla guida del paese il sindaco uscente Fabiano Trevisan.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per eleggere il nuovo sindaco e per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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