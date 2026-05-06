Elezioni comunali 2026 sfida a due per la poltrona da sindaco a Garbagna Novarese

Sarà una sfida a due alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Garbagna Novarese.In campo, per la fascia tricolore da sindaco, ci sono il primo cittadino uscente Fabiano Trevisan, con la lista "Progetto Garbagna", e Nicolò Gentilcore, sostenuto dal progetto "Garbagna Domani".Le liste e i.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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