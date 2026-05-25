Elezioni comunali 2026 | a Bogogno vince il sindaco uscente Pietro Sacco

Alle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali a Bogogno. I cittadini hanno votato per confermare il sindaco uscente, che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Non sono stati indicati dettagli sui numeri o sui risultati di eventuali altri candidati. La decisione dei votanti ha portato alla riconferma di Sacco come primo cittadino del comune.

Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Bogogno i seggi per le elezioni comunali. Gli elettori hanno scelto di riconfermare il sindaco uscente Pietro Sacco.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 6 comuni del novarese per eleggere il nuovo sindaco e per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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