A Colleferro, i candidati sindaco si stanno preparando alle elezioni del 24 maggio. Tra le iniziative in programma, Giulio Calamita ha annunciato un incontro pubblico sabato 11 aprile alle ore 17:30 in Piazza Mazzini. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli su altri possibili candidati o eventi correlati alla campagna elettorale. La città si avvicina a questa fase con diversi appuntamenti in programma.

Forse è un po’ presto per definire tutti i particolari e le varie candidature, ma intanto alcuni si stanno proponendo in maniera determinata, mentre altri stanno finendo di affilare le “armi”. Al momento gli “anti Calamita” sembrerebbero essere tre: Mario Cacciotti per “Forza Italia”, Stefano Arcari per “Fratelli d’Italia” e Luciano Caciolo per “Noi Moderati”. Ma fino alla chiusura della consegna delle candidature, tutto può accadere. Nel frattempo c’è un gran lavoro per la costituzione delle liste che andranno a sostenere quei candidati a sindaco. Intanto Sabato 11 alle 17,30 a Piazza Mazzini Giulio Calamita presenta la propria candidatura all’insegna del motto “Avanti Insieme”. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Forse già tutti pronti i candidati sindaco per le elezioni del 24 Maggio. Intanto Giulio Calamita si propone Sabato 11 Aprile alle ore 17,30 a Piazza Mazzini

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