Elezioni Cogoleto 2026 | Bruzzone oltre il 72% si conferma sindaco

Paolo Bruzzone ha vinto le elezioni a Cogoleto con oltre il 72% dei voti. La sua lista, 'SìAmo Cogoleto', ha ottenuto 3.057 preferenze, superando nettamente gli altri candidati. La sua riconferma come sindaco è stata ufficializzata con questa percentuale di consensi. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza significativa nel risultato elettorale. I dati definitivi indicano un'affluenza che ha sostenuto la sua candidatura.

Paolo Bruzzone ('SìAmo Cogoleto') si è confermato sindaco con un'ampia maggioranza di voti: 3.057 contro i 1.183 dello sfidante Corrado Canepa ('Avanti Cogoleto'). In termini percentuali siamo al 72,1% contro il 27,9%. Affluenza al 58,33%, in calo rispetto al 68,7% delle precedenti elezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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