Elezioni Cogoleto 2026 | Bruzzone oltre il 72% si conferma sindaco

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paolo Bruzzone ha vinto le elezioni a Cogoleto con oltre il 72% dei voti. La sua lista, 'SìAmo Cogoleto', ha ottenuto 3.057 preferenze, superando nettamente gli altri candidati. La sua riconferma come sindaco è stata ufficializzata con questa percentuale di consensi. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza significativa nel risultato elettorale. I dati definitivi indicano un'affluenza che ha sostenuto la sua candidatura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paolo Bruzzone ('SìAmo Cogoleto') si è confermato sindaco con un'ampia maggioranza di voti: 3.057 contro i 1.183 dello sfidante Corrado Canepa ('Avanti Cogoleto'). In termini percentuali siamo al 72,1% contro il 27,9%. Affluenza al 58,33%, in calo rispetto al 68,7% delle precedenti elezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni Cogoleto 2026: Canepa lancia la sfida a Bruzzone, sindaco uscenteA circa due anni dalle prossime elezioni amministrative, diverse località del genovesato si avviano alla fase di campagna elettorale.

Leggi anche: Elezioni Torriglia 2026: Beltrami a valanga, si conferma sindaco per la quarta volta

Temi più discussi: VIDEO | Elezioni Cogoleto 2026, la parola ai due candidati sindaci Bruzzone e Canepa; Elezioni amministrative, la diretta: i Comuni al voto oggi e lunedì, candidati e programmi; Elezioni comunali Cogoleto 2026: risultati; Liguria, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 18 Comuni, le sfide principali a Bordighera, Cogoleto e Lerici.

Elezioni Cogoleto 2026: risultati e affluenza definitiva in tempo realeSfida a due a Cogoleto, dove il sindaco uscente Paolo Bruzzone si è ricandidato alla guida di SìAmo Cogoleto, e Corrado Canepa ha lanciato la sfida a capo della lista Avanti Cogoleto. A urne ... genovatoday.it

Elezioni comunali in Liguria, chiusi i seggi. I primi eletti: Bruzzone a Cogoleto, Baldassarre a Bordighera, Crucioli a Santo Stefano d’AvetoCoinvolti 18 Comuni. Grande attesa per il risultato del voto a Bordighera in provincia di Imperia, Cogoleto in provincia di Genova e Lerici in provincia della ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web