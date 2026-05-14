Elezioni Cogoleto 2026 | Canepa lancia la sfida a Bruzzone sindaco uscente

A circa due anni dalle prossime elezioni amministrative, diverse località del genovesato si avviano alla fase di campagna elettorale. In particolare, nel comune di Cogoleto, il sindaco uscente, sostenuto dalla lista SìAmo Cogoleto, si troverà ad affrontare una sfida con un avversario che presenta una propria lista, Avanti Cogoleto. La competizione politica nel centro riveste un ruolo di primo piano nel panorama locale.

Una decina di comuni del genovesato si preparano alle elezioni amministrative 2026. Tra questi c'è Cogoleto con il sindaco uscente Paolo Bruzzone di SìAmo Cogoleto sfidato da Corrado Canepa con la lista Avanti Cogoleto. Si vota domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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