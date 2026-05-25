Elezioni Ceranesi 2026 | rivince Claudio Montaldo

Claudio Montaldo è stato riconfermato sindaco di Ceranesi con il 59,24% dei voti. La sua lista, “Una storia in Comune”, ha ottenuto otto seggi in consiglio comunale. Le elezioni si sono svolte recentemente e il risultato ha confermato la sua posizione di guida nel Comune.

È nuovamente Claudio Montaldo il sindaco di Ceranesi: il primo cittadino uscente, alla guida della lista “Una storia in Comune” ha conquistato il 59,24% dei voti e otto seggi in consiglio comunale.Michele Casano (“Uniti per Ceranesi”) si è fermato al 28,24%, con due seggi per la lista e uno per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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