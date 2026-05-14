Elezioni Ceranesi 2026 | sfida tra Montaldo Giacobbe e Casano
Questo mese dieci comuni della zona si preparano a votare per eleggere i nuovi consiglieri e il sindaco, con le elezioni programmate per i prossimi cinque anni. Tra i candidati principali ci sono tre figure che si contendono la leadership: uno proveniente dall’attuale amministrazione, uno con un passato nelle istituzioni locali e un terzo che si presenta come outsider. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, con le liste in corsa che presentano i loro programmi e le strategie per conquistare il sostegno degli elettori.
Questo mese dieci comuni del territorio sono chiamati alle urne per rinnovare i propri consigli e scegliere la guida dei prossimi cinque anni. Si tratta di Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Vobbia, Torriglia e Zoagli.Si vota. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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