Elezioni Ceranesi 2026 | sfida tra Montaldo Giacobbe e Casano

Questo mese dieci comuni della zona si preparano a votare per eleggere i nuovi consiglieri e il sindaco, con le elezioni programmate per i prossimi cinque anni. Tra i candidati principali ci sono tre figure che si contendono la leadership: uno proveniente dall’attuale amministrazione, uno con un passato nelle istituzioni locali e un terzo che si presenta come outsider. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, con le liste in corsa che presentano i loro programmi e le strategie per conquistare il sostegno degli elettori.

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