Elezioni Ceranesi 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Notizia in breve

Le urne sono aperte a Ceranesi per le elezioni comunali del 2026, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. La consultazione si svolge nelle ore attuali e si sta monitorando in tempo reale l’affluenza degli elettori. Uno dei candidati, Claudio Montaldo, si presenta con il progetto di ottenere un secondo mandato, sottolineando la volontà di proseguire il percorso avviato in precedenza. I risultati ufficiali saranno resi noti al termine delle operazioni di voto.