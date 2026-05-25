Elezioni Ceranesi 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale
Le urne sono aperte a Ceranesi per le elezioni comunali del 2026, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. La consultazione si svolge nelle ore attuali e si sta monitorando in tempo reale l’affluenza degli elettori. Uno dei candidati, Claudio Montaldo, si presenta con il progetto di ottenere un secondo mandato, sottolineando la volontà di proseguire il percorso avviato in precedenza. I risultati ufficiali saranno resi noti al termine delle operazioni di voto.
Sfida a tre a Ceranesi, al voto in queste ore per scegliere il nuovo primo cittadino. Qui Claudio Montaldo si candida in cerca di un nuovo mandato ("Una storia in Comune". A sfidarlo, altri due candidati sindaco: Federico Giacobbe ("Ceranesi tradizione e futuro) e Michele Casano ("Uniti per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Elezioni Cogoleto 2026: risultati e affluenza definitiva in tempo reale
Leggi anche: Elezioni Zoagli 2026: risultati e affluenza definitiva in tempo reale
Temi più discussi: Risultati Ceranesi, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Elezioni comunali Ceranesi 2026: risultati; Elezioni comunali 2026: la diretta, affluenza, risultati; Elezioni amministrative, la diretta: i Comuni al voto oggi e lunedì, affluenza e candidati.
Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, poi spoglio e exit poll. Affluenza in calo al 46,3% alle 23Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it
Elezioni comunali 2026: risultati in diretta — quando escono, le città chiave e l’affluenza al 46,3%Oggi si decide. I seggi delle elezioni comunali 2026 chiudono alle 15 di questo lunedì 25 maggio e subito dopo parte lo spoglio. I primi risultati — exit poll, proiezioni, poi i dati reali — arriveran ... alphabetcity.it