Elezioni Casella 2026 | stravince Gabriele Reggiardo

Notizia in breve

Gabriele Reggiardo ha vinto le elezioni a Casella e sarà nuovamente sindaco per i prossimi cinque anni. Con la sua lista “Casella è di tutti”, ha ottenuto la maggioranza dei voti. La sua riconferma è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria è stata netta rispetto agli altri candidati. Nessun altro candidato ha raggiunto il risultato di Reggiardo. La sua candidatura è stata sostenuta dalla maggioranza degli elettori locali.