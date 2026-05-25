Elezioni Casella 2026 | stravince Gabriele Reggiardo
Gabriele Reggiardo ha vinto le elezioni a Casella e sarà nuovamente sindaco per i prossimi cinque anni. Con la sua lista “Casella è di tutti”, ha ottenuto la maggioranza dei voti. La sua riconferma è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria è stata netta rispetto agli altri candidati. Nessun altro candidato ha raggiunto il risultato di Reggiardo. La sua candidatura è stata sostenuta dalla maggioranza degli elettori locali.
È stato confermato a Casella il sindaco uscente Gabriele Reggiardo: sarà ancora lui - con la lista “Casella è di tutti” - a guidare il paese per i prossimi cinque anni. Stravince Reggiardo con il 76,44%Gli scrutini terminati nel pomeriggio di lunedì, a poco più di un'ora dalla chiusura dei seggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni Casella 2026, Reggiardo ci riprovaIn questo mese, dieci comuni della zona si preparano a votare per rinnovare i consigli comunali e individuare i nuovi sindaci.
Leggi anche: Casella alle urne: sfida tra Reggiardo e Ogemini per il Comune