Elezioni Casella 2026 Reggiardo ci riprova

In questo mese, dieci comuni della zona si preparano a votare per rinnovare i consigli comunali e individuare i nuovi sindaci. Le elezioni riguardano diverse località, con elettori chiamati alle urne per esprimersi su chi guiderà i prossimi cinque anni. Tra i candidati, figura anche una figura già nota nel panorama politico locale, che ha deciso di riproporsi alle elezioni. Le consultazioni si svolgeranno su più giorni e coinvolgono cittadini di varie età.

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