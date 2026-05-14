Elezioni Casella 2026 Reggiardo ci riprova

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo mese, dieci comuni della zona si preparano a votare per rinnovare i consigli comunali e individuare i nuovi sindaci. Le elezioni riguardano diverse località, con elettori chiamati alle urne per esprimersi su chi guiderà i prossimi cinque anni. Tra i candidati, figura anche una figura già nota nel panorama politico locale, che ha deciso di riproporsi alle elezioni. Le consultazioni si svolgeranno su più giorni e coinvolgono cittadini di varie età.

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Questo mese dieci comuni del territorio sono chiamati alle urne per rinnovare i propri consigli e scegliere la guida dei prossimi cinque anni. Si tratta di Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Vobbia, Torriglia e Zoagli.Si vota.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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