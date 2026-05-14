Casella alle urne | sfida tra Reggiardo e Ogemini per il Comune

Alle urne si svolge una sfida tra Reggiardo e Ogemini per la guida del Comune. Sono dodici i consiglieri che sostengono la lista di Reggiardo. La proposta di Ogemini riguarda modifiche nella gestione dei servizi comunali. La campagna elettorale si concentra sui programmi e sulle alleanze dei due candidati. La consultazione elettorale rappresenta un momento importante per il futuro amministrativo del territorio. Il risultato determinerà chi guiderà l’amministrazione nei prossimi anni.

? Domande chiave Chi sono i dodici consiglieri che sostengono la lista di Reggiardo?. Come cambierà la gestione dei servizi con la proposta di Ogemini?. Quali sono le conseguenze del voto unico per i cittadini di Casella?. Perché il futuro di dieci comuni diversi dipende da questo voto?.? In Breve Voto 24 e 25 maggio con seggi aperti lunedì fino alle ore 15.. Dodici candidati consiglieri per la lista di Reggiardo e per quella di Ogemini.. Elezioni coinvolgono anche i comuni di Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia e altri otto.. Turno unico senza ballottaggio per la popolazione di Casella inferiore a 15 mila abitanti.. Il prossimo 24 e 25 maggio, gli elettori di Casella saranno chiamati alle urne per decidere la guida del comune per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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