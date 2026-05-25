Elezioni Casella 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Casella torna al voto in queste ore per scegliere il nuovo sindaco: termina infatti il mandato di Gabriele Reggiardo, che si è ripresentato sostenuto dalla lista "Casella è di tutti". A sfidarlo, Sabrina Ogemini con la lista “Insieme per un paese nuovo”.Gli aventi diritto possono votare fino a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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