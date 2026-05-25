Elezioni Casella 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale
Casella torna al voto in queste ore per scegliere il nuovo sindaco: termina infatti il mandato di Gabriele Reggiardo, che si è ripresentato sostenuto dalla lista "Casella è di tutti". A sfidarlo, Sabrina Ogemini con la lista “Insieme per un paese nuovo”.Gli aventi diritto possono votare fino a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, poi spoglio e exit poll. Affluenza in calo al 46,3% alle 23Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it
Avviso Elezioni Amministrative 2026 – Presidenti di Seggio Scade domani, mercoledì 20 maggio alle ore 13.00, il termine per presentare la manifestazione di disponibilità per la nomina a Presidente di seggio elettorale in occasione delle Elezioni amministrati facebook
Risultati Elezioni Comunali 2026 sotto i 15mila abitanti | Diretta spoglio: tutti i comuni e i sindaci elettiSi chiuderanno nelle prossime ore le urne delle Elezioni Comunali 2026 e potremo iniziare a sapere qualche dettaglio aggiuntivo – attualmente ignoto, come di consueto – sui primissimi risultati del ... ilsussidiario.net