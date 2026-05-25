Elezioni amministrative 2026 seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 Ieri l’affluenza al 46,31%

Notizia in breve

Oggi le urne sono aperte dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative del 2026. Ieri, l’affluenza alle urne si è attestata al 46,31 per cento. Dopo la chiusura dei seggi, si procederà con lo spoglio delle schede. Le elezioni riguardano le amministrazioni locali e si svolgono in diverse città e comuni. La partecipazione degli elettori determina i risultati finali delle consultazioni. Nessuna informazione aggiuntiva sui candidati o sui risultati parziali è stata resa nota.