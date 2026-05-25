Elezioni amministrative 2026 seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 Ieri l’affluenza al 46,31%
Oggi le urne sono aperte dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative del 2026. Ieri, l’affluenza alle urne si è attestata al 46,31 per cento. Dopo la chiusura dei seggi, si procederà con lo spoglio delle schede. Le elezioni riguardano le amministrazioni locali e si svolgono in diverse città e comuni. La partecipazione degli elettori determina i risultati finali delle consultazioni. Nessuna informazione aggiuntiva sui candidati o sui risultati parziali è stata resa nota.
(Adnkronos) – Urne aperte anche oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative dalle 7 alle 15, poi, ci sarà lo spoglio. Gli elettori, chiamati a esprimere il proprio voto, sono 6.624.575 per un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti e i 18 comuni capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Elezioni amministrative, affluenza in calo
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Sono in corso le Elezioni amministrative 2026. Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, fino alle ore 23; domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Affluenza alle ore 19: 32,63% Votanti: 9.877 su 30.268. I dati aggiornati: https://shorturl.at/FW0hz facebook
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